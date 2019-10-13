Kazım Kurt’tan Odunpazarı Ziraat Odası’na ziyaret

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Ziraat Odasını ziyaret etti.

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, hayırlı olsun dileklerini iletti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirilen genel kurulda Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı seçilen Naci Erdemli ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Erdemli ve arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Naci Erdemli, Başkan Kurt’a iyi dilekleri ve desteği için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi ile daha önce de başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdemli, bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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