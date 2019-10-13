Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinin yapımı devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Özöğüt ailesi tarafından inşaat giderleri karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezinin yapımı, Aralık 2018’de imzalanan protokolün ardından aralıksız şekilde sürüyor. Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, 106 yatak kapasitesine sahip olacak. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinin toplam inşaat alanı ise 3 bin 994 metrekareden oluşuyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ataç, “Duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimize değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Özöğüt ailesinin desteğiyle yapılan merkezin şuanda kaba inşaatının yüzde 60’ı tamamlandı. 2020 yılında tamamen hazır hale gelerek açılışını yapmayı planladığımız merkezin şimdiden tüm Eskişehirlilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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