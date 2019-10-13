Eskişehirspor’da Osman Taş yeniden başkan

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren eski başkan Osman Taş yeniden başkan olarak seçildi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen genel kurula 192 delege katıldı. Genel kurul, Barış Pınarı Harekatı'nda verilen şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başlarken İstiklal Marşı ile devam etti. Mali tabloların incelenmesi ile katılımcıların konuşmalarının ardından son değerlendirmelerin yapılması ve başkan adaylığı için listelerin divan kuruluna verilmesi için toplantıya ara verildi. Verilen aranın ardından istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan eski başkan Osman Taş, tek liste ile seçime girdi. Geçici divan kurulunun oluşturduğu kurulda Osman Taş’ın hazırladığı liste Eskişehirspor’un yeni yönetimini oluşturdu. Böylece tepkiler üzerine başkanlığı bırakan Osman Taş, yeniden başkan seçildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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