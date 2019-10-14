Prof. Dr. Yenilmez'den, ‘Hayatımızdaki Matematik’ konulu konferans ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez; "Hayatımızın içindeki her şeyde matematik olduğundan bunu iyi öğrenmemiz ve günlük yaşamda da bu bilgileri doğru bir şekilde kullanmamız gerekir’’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez; matematiğin hayatımızdaki yeri ve önemine ilişkin, "Hayatımızdaki Matematik" konulu konferans verdi.

Eskişehir Sinerji Derneği’nde düzenlenen konferansa, çok sayıda davetli katıldı ve konferans yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Kürşat Yenilmez; konuşmasına, ‘Matematik nedir’? sorusu ile başladı ve bu soruyu soracağınız herkesin, muhtemelen birbirinden farklı tanımlamalar yapacağını, matematiği herkesin farklı tanımlayacağını ifade etti. Bunun aslında gayet doğal olduğunu, çünkü herkesin farklı düzeyde matematik bilgisine sahip olduğunu ve bilgisi dâhilinde bir tanımlama yapmaya çalıştığını söyledi.

Ortak bir tanımının yapılamamasının bile, matematiğin konu ve uygulama alanına sınır konulamayan, insanlık için ne kadar değerli ve ne kadar önemli bir bilgi birikimi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, daha sonra 'Matematik nasıl ortaya çıktı?' sorusunu ele aldı ve soruya ilişkin şunları söyledi;

Matematiğin ortaya çıkışına yönelik iki felsefi yaklaşım mevcuttur. Bir yaklaşıma göre ‘matematik icattır’, diğer bir yaklaşıma göre ise ‘matematik keşiftir’. Bunlardan ikinci görüşü destekleyen doğal kanıtlar oldukça fazladır. Bunun dışında, birçok sanat eserinde estetik bir görüntü ortaya koymak amacıyla altın oran kullanıldığı bilinmektedir.’’.

Konuşmasına 'Neden matematik öğrenmeliyiz?' sorusu ile devam eden Yenilmez, ‘’Bu sorunun cevabının aslında çok açık olduğunu, matematiksel kavram ve ilişkileri öğrenmenin bir insan olarak doğuştan sahip olduğumuz ve bizi diğer canlılardan ayıran en önemli yetilerimizden biri olan düşünme becerisini geliştirmektedir. Matematik dersi; öğretim programlarında da belirtildiği gibi, matematik dersi ile bireylere akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim ve problem çözme becerilerini kazandırmaktadır. Niçin herkesin matematik öğrenmeye ihtiyacı var? Sorusunu cevaplandırayım. Çünkü hayatımızın içindeki her şeyde matematik olduğunu, bu yüzden okulda öğretilen matematiği iyi öğrenmemiz ve günlük yaşamda da bu bilgileri doğru bir şekilde kullanmamız gerekir’’ dedi.

Konferans sonunda Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam, Doc. Dr. Rıdvan Kozak ve yazar Ahmet Urfalı tarafından, Prof. Dr. Kürşat Yenilmez’e günün anısına teşekkür belgesi ve plaket taktim edildi.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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