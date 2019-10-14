Eskişehir Şehir Hastanesi’nde geri dönüşüme önemli katkı sağlanıyor Geri dönüşüme kazandırılan atık miktarı 10 ayda 206 tona ulaştı

Eskişehir Şehir Hastanesinde "Sıfır Atık" projesi genişletilerek geri dönüşüme önemli miktarda katkı sağlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir Şehir Hastanesinde hayata geçen "Sıfır Atık" projesi başarıyla uygulanıyor. Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastanenin belirli bölümlerine yerleştirilen atık kutuları sayesinde atıkların ayrı ayrı toplandığını ifade etti.

Kasım ayından bu yana hastanede Sıfır Atık projesinin uygulandığını vurgulayan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Sıfır atık; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerini gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize edilmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümünü kapsayan atık yönetimi projesidir. Projenin amacını gerçekleştirebilmek, doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına şehir hastanemizde de titizlikle uygulanmaktadır" dedi.

Eskişehir Çevre İl Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile hayata geçirilen "Sıfır Atık" uygulaması ile hastanenin hizmet vermeye başladığı süre içerisinde atık olarak gidebilecek iken geri dönüşüme sıfır atık ile kazandırılan atık miktarına da değinen Müdür Bilge; bu rakamların aylara göre; Kasım 2018 ile Ağustos 2019 arasındaki 10 ayda toplam 206 ton olarak gerçekleştiğini söyleyerek, “Hasta, hasta yakınlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, herkesi geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla, bu önemli projeye destek vermeye davet ediyoruz, şehir hastanemizde verilen sağlık hizmetleriyle birlikte, bir bütün olarak insan ve çevre sağlığını, ekolojik dengeyi gözeterek sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi bakımından sıfır atık uygulanması çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca destekleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Hikmet Çelik’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:29

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.