Anadolu Üniversitesi bir puana razı: 0 - 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ligin 4. haftasında Düzce ekibi Beyköy Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Düzce Beyköy stadında oynanan maçta gol olmayınca, karşılaşma 00 berabere bitti. Sahada daha istekli olan Anadolu Üniversitesi aradığı golü 90 dakika boyunca bulamayınca bir puana razı oldu.

Güven Sabaz'la yollar ayrıldı

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden gece saatlerinde yapılan açıklama ile teknik sorumlu Güven Sabaz'la yolların ayrıldığı duyuruldu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Futbol Bölgesel Amatör Lig takımımız teknik sorumlusu Güven Sabaz'la yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı gelecek hafta Zonguldak ekibi Devrek Belediyespor’u konuk edecek.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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