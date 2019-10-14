Arjantin Büyükelçisi Tepebaşı’na hayran kaldı

Tepebaşı Belediyesi ile Arjantin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen film festivaline katılmak için Eskişehir’e gelen Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini yerinde inceleyerek, gençlerle bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Arjantin Film Festivali’ne katılmak için kente gelen Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ve 2. Katip Celeste Vanesa Llorente, Tepebaşı Belediyesi yetkililerinin nezaretinde Tepebaşı Belediyesi’nin proje ve merkezlerinde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Mastropietro ve 2. Katip Llorente, ilk olarak Uluslararası Leeds sertifikalı yeşil bina özelliği olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ve RemourbanAkıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’nin hayata geçirildiği Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki Yaşam Köyü’nü gezdi. Daha sonra 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Mastropietro, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde hayata geçirilen insan odaklı projelere hayran kaldığını ifade ederek, Tepebaşı’nda yaşayan Eskişehirlilerin ve gençlerin çok şanslı olduğuna dikkat çekti. Mastropietro, misafirperverliklerinden ötürü başta Başkan Ataç olmak üzere tüm ekibine de teşekkürlerini sundu.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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