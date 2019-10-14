Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol'dan buruk başlangıç

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Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig’de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, 20192020 Sezonun ilk maçında deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı, Bolu Belediyespor 2518, 2519, 2518 önde kapattığı setlerle 30 kazandı. Temsilcimiz ligin ilk haftasında deplasmandan eli boş döndü.

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin 2. haftasında kendi evinde Göztepe’yi ağırlayacak. 20 Ekim Pazar günü Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13:00’da başlayacak.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:29

YATSI 19:46

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