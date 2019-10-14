Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı zirveyi sevdi: 33 -30

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ligin 3. haftasını da galibiyetle kapatarak zirvedeki yerini korudu.

Mardin Artuklu Yeni Spor salonunda Mardin 1947 Sağlık Spor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, maçtan 3330 galip ayrıldı. Karşılaşmada 11 numaralı formayı giyen sporcumuz Zeynepnur Bilgeç, attığı 10 gol ile maçın en skorer ismi oldu.

Ligdeki yoluna namağlup devam eden Kadın Hentbol Takımı gelecek hafta kendi evinde Araç Belediye Spor Kulübü misafir edecek.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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