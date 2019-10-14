Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de, boşandığı eşini satırla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay (52) ile Ayşe Tuba Arslan (45), yaklaşık 6 ay önce iddialara göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Arslan, geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü sıralarında işten çıkarak, minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Bu esnada minibüsten inen eski eşini bir süre takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan, yüzünden ve kafatasından aldığı darbelerle ağır yaralandı. Talihsiz kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olaya tanıklı eden bazı mahalleli Özalpay'a saldırdı ve kaçmasını engelledi. Başından yaralanan Özalpay ise yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yalçın Özalpay, tekerlekli sandalye ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi. Burada savcılıktaki ifadesinin ardından Özalpay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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