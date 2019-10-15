Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı

ESKİŞEHİR´de bir köy evinde ruhsatsız tabanca ve silah tamiri yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, arama başlattı. Köy evine yapılan aramalar sırasında çok sayıda tüfek, kurusıkı tabanca, şarjör ve silah malzemeleri ele geçirilirken, ev sahibi U.A. ise gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde oturan A.U.´nun köy evinde ruhsatsız tabanca ve silah tamiri yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri çok sayıda tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, kuru sıkı tabanca namluları, şarjörler, tetik tertibatları, ahşap tüfek dipçikleri, plastik el kabzaları ile tabanca ve silah tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ev sahibi A.U. gözaltına alınarak geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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