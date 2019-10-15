Devlet konservatuvarı öğrencilerine ödül

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortaöğretim ve lise bölümü öğrencileri uluslararası yarışmadan ödülle döndü.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde 35 Ekim tarihlerinde düzenlenen International Majaoja Percussion Competition’a katılan devlet konservatuarı öğrencilerinin her biri ödüle layık görüldü. Derecelendirme yapılmayan C kategorisinde (1114 yaş) yarışan, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı 8.sınıf öğrencisi Eren Binici, en yüksek para ödülü, dokuzuncu sınıf öğrencisi Efe Yaşar, ikinci büyük para ödülü ve yine dokuzuncu sınıf öğrencisi Erkin Can ise dördüncü dilimdeki para ödülünü kazandı.

Öğrencilerinden övgüyle bahseden Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Profesör Serla Balkarlı, “İçlerinde uluslararası müzik camiasında ün yapmış, vurmalı çalgılar alanının en büyük perküsyonistlerinden Profesör Marta Klimasara ve SheeWu gibi isimlerin de olduğu jüri üyelerinden çok büyük tebrik ve övgüler aldılar. Ülkemiz ve üniversitemiz adına bu değerli jüri üyelerinin üzerinde çok iyi bir etki bıraktılar. Finlandiya'nın çeşitli okullarında eğitim veren vurmalı çalgılar eğitmen/sanatçıları Timothy Ferchen, Harri Lehtinen, Antti Rislakki ve Toni Hietala ise diğer jüri üyeleriydi” dedi.

Misafir Öğr. Gör. İrem Dekeli, “Öğrencilerimiz yaz boyu çok çalıştılar. Biz çok kısa süredir beraberiz; ama bu kısa sürede çok yol kat ettik. Güzel bir başlangıç oldu. Öğrencilerimizi orada görmekten ve o sahnede gösterdikleri performanstan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Doçent Lilian Tonella Tüzün, “Çocuklar yaz döneminde yeni program çıkarttılar. Hiç yorulmadan çalıştılar. Onlarla gurur duyuyoruz” şeklinde belirtti.

Öğrenciler ise aldıkları başarıların kendileri için birer teşvik olduğunu söylediler. Ayrıca değerli müzisyenlerden oluşan bir yarışma olduğunu ve onlar tarafından beğenilmenin gurur verici olduğunu belirttiler.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin başarılarının sadece bu yarışmadan ibaret olmadığını belirten Profesör Balkarlı, “Bulgaristan'ın Albena şehrinde 310 Eylül tarihleri arasında düzenlenen VII. Heirs of Orpheçus International Music Competition’da öğrencilerimiz birçok ödül aldılar.1114 yaş solo piyano kategorisinin birincisi 9. sınıf öğrencisi Bora Bahar, aynı kategorinin üçüncüsü Beril Can, 1417 yaş solo piyano kategorisinde dördüncülüğü ise Günseli Kuvvet, Nazlıcan Erol ve Berker Yenigün paylaştı” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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