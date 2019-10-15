Anadolu’da personel turnuvası başladı

Anadolu Üniversitesi “35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvası” Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının karşılaştığı mücadeleyle başladı.

Çarşı A Spor Tesisleri’nde oynanan mücadelenin kazananı 43’lük üstünlükle Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına ağırlığını koyan ekip Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü oldu. Üst üste gelişen pozisyonlarla golü bulan Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ilk yarıyı 10’lık üstünlükle kapattı. İkinci yarıda baskıyı artıran Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üst üste bulduğu gollerle skoru 31’e taşıdı. Karşılaşmanın ikinci yarısının ortalarına doğru Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü attığı gollerle skoru 33’e taşısa da karşılaşmanın son dakikalarında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının golüne engel olamadı. Son dakika golüyle Spor Daire Başkanlığı 43’lük skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

ESKİŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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