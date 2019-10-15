Engelliler Montaj Atölyesinde üretmenin hazzını yaşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle zihinsel engelli bireylere yönelik Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi, faaliyetlerine başladı. Atölye bünyesinde çalışmaya başlayan bireyler kısa sürede 70 bin demonte parçanın montajını yaparken üretmenin hazzını yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde hizmete kazandırılan, Türkiye’de ilk ve tek konumundaki Engelliler Montaj Atölyesi, hizmet vermeye başladı.

Atölyede çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamayı sürdürüyor. 30 kişi kapasiteli olan atölyede şu anda 15 zihinsel yetersizliği bulunan birey eğitim alıyor. Atölyede kısa sürede 70 bin demonte parçanın montajı gerçekleşirken merkez bünyesinde eğitim alarak üretmenin keyfini yaşayan zihinsel engelli bireyler de mutluluklarını ifade ediyor. Merkez bünyesindeki bireyler, fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Sürdürülen çalışmalarda fabrikalardan gelen ayarlı ayak, alt menteşe, köşe koruyucu, menteşe, germe kapak, hazne kapağı, kapı stoperi, su filtresi, ses yalıtım yapıştırma malzemesi gibi ürünlerin montajı gerçekleştiriliyor.

Üretmekten dolayı çok mutlular

Zihinsel yetersizliği olan bireyler ve aileleri için büyük bir umut olan atölye bünyesinde üretime katılan bireylerden Kaan Berke Ceylan, “Başkanlarımıza bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederiz” derken; bir diğer birey Barış Genç ise “21 yaşındayım. Burada köşe koruyucu, alt menteşe, hazne kapakları yapıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu. Bir diğer birey Beyza Halavurt da çok mutlu olduğunu belirterek, “19 yaşındayım. 1 aydır buradayım çok mutluyum. Hazne kapağı, buton kapağı yapıyoruz her şeyi yapıyoruz. Üreten eller olmaktan çok mutluyum” dedi. Şeymanur Hanay da “21 yaşındayım. Annem var babam var. Burada menteşe, paketleme yapıyoruz çok mutluyum. Her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Zihinsel engelli bireyler, aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken birçok etkinliğe de katılıyor. Çalışma hayatına atılan bireyler, fabrikalarda istihdam edilme imkanı da yakalamış oluyor.

ESKİŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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