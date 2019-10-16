Eskişehir’de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 9,8 oranında arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Eskişehir’de Eylül ayında 2 bin 290 konut satıldı. Bunların 690 adedi ilk satış olurken bin 160 tanesi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışı ise 2018 Eylül ayına göre yüzde 9,8 oranında artış gösterdi.

Satılan 2 bin 290 konuttan bin 70 tanesi ipotekli satış olurken geçen yılın aynı ayına göre bu rakam yüzde 525,7 oranında yükseldi.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:26

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.