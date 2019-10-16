Eskişehir´de 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

ESKİŞEHİR´de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurularak arama yaptı. Araçta 2 kilo 300 gram uyuşturucusu maddesi skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR
16 Ekim 2019 Çarşamba
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