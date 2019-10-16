Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan ev ve s\u00fcs hayvanlar\u0131 satan ki\u015filere y\u00f6nelik e\u011fitim d\u00fczenlendi. Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Meclis Salonu\u2019nda d\u00fczenlenen e\u011fitime, Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Ba\u015fkan Vekili Hasan \u00dcnal, Tepeba\u015f\u0131 \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ad\u0131na veteriner hekim Serkan Arslan, Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Eski\u015fehir \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ad\u0131na Ekrem Kula, Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri ve kursiyerler kat\u0131ld\u0131. E\u011fitimin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Ba\u015fkan Vekili Hasan \u00dcnal, e\u011fitimin hay\u0131rl\u0131 ve u\u011furlu olmas\u0131 temennilerinde bulunarak, kat\u0131lan t\u00fcm kursiyerlere ba\u015far\u0131lar diledi. Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yusuf Selek ise, verilen e\u011fitimle petshop temsilcilerinin kanuni y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmas\u0131n\u0131n ve daha bilin\u00e7li olarak vatanda\u015flar\u0131 y\u00f6nlendirebilmelerinin ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Selek, \u201cHayvan sahiplerinin pek \u00e7o\u011funun hayvan bak\u0131m\u0131yla ilgili ilk bilgileri petshoplardan edinmesinden dolay\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n e\u011fitilmesi \u00e7ok \u00f6nemlidir. Verilen bu e\u011fitimle daha bilin\u00e7li ve daha e\u011fitimli bir \u015fekilde bu i\u015fin yap\u0131lmas\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r. E\u011fitimin ve alaca\u011f\u0131n\u0131z kat\u0131l\u0131m belgelerinizin sizlere hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum\u201d dedi. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Tepeba\u015f\u0131 \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden veteriner hekim Serkan Arslan, Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Eski\u015fehir \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden Ekrem Kula ve Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden veteriner hekim Melike G\u00fcmg\u00fcmc\u00fc taraf\u0131ndan 20 kursiyere gerekli konular hakk\u0131nda bilgilendirmeler yap\u0131ld\u0131. E\u011fitim, kursiyerlere kat\u0131l\u0131m belgelerinin verilmesi ve hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirilmesiyle sona erdi.