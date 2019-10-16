Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği Hasta yakınlarının zamanlarını geçirebileceği kütüphane açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde yatan, kanser tedavisi gören veya bakıma muhtaç olan hastalar için "Dünya Palyatif Bakım Günü’’ etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, etkinlikte yapmış olduğu konuşmada, palyatif bakımın öneminden bahsederek, “Başta ağrı olmak üzere stres veren şikâyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçlanıyor. Palyatif Bakım Ünitesinde hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla sosyal etkinlikler ve zamanlarını değerlendirecekleri çeşitli aktiviteler de yapmaktayız” dedi.

Ayrıca Müdür Bilge, Palyatif Bakım Servisinde hasta yakınlarının da zamanlarını geçirebileceği kütüphanenin açılışını Eskişehir Şehir Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ile birlikte açtı.

Palyatif Bakım Servinde yatan hastaları da ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, hastalara ve yakınlarına karanfil dağıttılar.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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