Personellere ilk yardım eğitimi verildi

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Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde temel ilk yardım ile ilgili personel bilgilendirildi. Yaşanacak acil olaylarda yapılabilecek ilk yardımları öğrenen kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Törene Vali Yardımcısı ürşat Güleryüz, İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Sağlık Hizmetleri Başkanı Erdinç Özkurt, 112 AÇM Müdürü Murat Küçük katıldı.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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