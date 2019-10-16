Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Anadolu Üniversitesi ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) işbirliği ile düzenlenecek olan TÜBİTAK araştırma destek programları bilgilendirme toplantıları başlıyor.

Üniversitenin araştırma ve geliştirme odaklı potansiyelinin ve proje kabullerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 17 Ekim Perşembe günü "TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı" başlıklı etkinlikle başlayacak. 10 hafta sürecek etkinliklerde TÜBİTAK ARDEB programlarına başvuru şekli ve süresi ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirmeler de yapılacak. Etkinliklerde ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman ile ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş konuşmacı olarak yer alacak. Sekiz konu başlığı altında her hafta perşembe günü saat 10.30 ile 12.00 arasında yapılacak olan toplantılar, Açıköğretim Fakültesi 9. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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