Alzheımer hastaları Tepebaşı’nda yalnız değil

Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü’nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile hastalık ile mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü’nde hizmet vermeye devam ediyor.

Alzheimer Konukevi yatılı 102, gündüz bakımlı 30 ve Alzheimer Derneği’nde de yatılı 40 olmak üzere toplam 172 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman psikiyatrist hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor.

Ayrıca merkezde yatılı olarak kalan hastaların, görevli hasta bakım personelleri tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken; uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından hastalarla birlikte zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendirecek, sağlık durumlarına uygun etkinlikler, yürüyüşler yapılıyor ve daha etkili, keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların ise, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

“Bu güzel çalışma, Türkiye’ye örnek olsun”

Alzheimer Konukevi hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, projenin Türkiye’ye örnek olmasını temenni ederek, “Şimdi Yaşam Köyü olarak bilinen yerdeki belediyemize devrolan villaların, bir Alzheimer merkezi olarak çok güzel hizmet verebileceği fikri beni çok heyecanlandırdı. Alzheimer konusunda Eskişehir’de önemli bir eksiklik vardı ve bilim insanlarımız ile birlikte bu eksiği tamamlamak istedik. Projenin geneline baktığımızda sosyal aynı zamanda bir sağlık projesiydi. Ancak özellikleri ile Türkiye’de tek konumda. Tüm bunların üzerine Yaşam Köyü’ne eklediğimiz Akıllı Şehir Projesi ile de dünyada tek konumda olan bir proje oldu. Belediye başkanlığımın yanı sıra hekimlik duygum her zaman ön plandadır. Vatandaşlarımızın mutlu olmaları bizim için de mutluluk kaynağı oluyor. Orada görev yapan profesyonel kadro ile hastalarımızın ailelerinin gözü arkada kalmıyor. Mütevazı rakamlar ile de hastaların bakımı sağlanmış oluyor. İstanbul gibi şehirlerde Alzheimer hastası bakımının ne kadar büyük maliyetlere gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu projenin gerçekten bu kadar büyüyerek, bu denli önemli noktalara ulaşabileceğini tahmin edemezdik. Eskişehirli hayırseverlerin de desteği ile bugünlere ulaştık. Diliyorum ki bu güzel çalışma, Türkiye’ye örnek olsun. İleride daha çok hastamız ile paylaşacağımız alanlarımız olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konukevine nakdi bağış yapabileceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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