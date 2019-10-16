İnönü’de kilit taş çalışmaları devam ediyor

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde kilit taş çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirli program dahilinde devam eden kilit taş çalışmaları, yeni oluşan mahallelerden sonra ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Altınbayır mevkisi ile devam etti. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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