Eskişehir´de silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

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ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 22 tabanca ile tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ticari yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 tabanca, 15 tabanca şarjörü, 10 tabanca mermisi, değişik kalibre ve markalarda 83 av tüfeği fişeği, 2 cep telefonu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.



ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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