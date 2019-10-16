'Bir hobiye ne dersin?' projesi ödülleri Eskişehir'e taşıdı

Eskişehir Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği eğitmenleri ve üyeleri, Ankara'da yapılan 'Ölçekli Sivil Modelcilik' yarışmasına katıldı.

Dernek tarafından gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için oluşturulan ‘Bir hobiye ne dersin’ projesi, 2015 yılından bu yana sürdürülüyor. Bu kapsamda, derneğin model eğitmenleri ve hobici gençleri, 'International Plastic Modellere Society (Ipms)' grubu tarafından Ankara’da yapılan 'Ölçekli Sivil Modelcilik Yarışması Ankara 2019'a katıldı. 13 ana kategori ve 32 alt dalda yapılan yarışmaya ülke genelinden 42 modelci, 143 adet modelle katıldı.

Dernek Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek olarak birçok projemiz mevcut. Fakat, 'Bir hobiye ne dersin?' projesi; bizim dinamo projelerimiz arasında. Gücümüzün yettiği kadar bu projeye devam edeceğiz" dedi.

Proje eğitmenlerinden Dernek Başkan Yardımcısı Fatih Devran yaptığı açıklamada, "Bizler eğitmenler ekibi olarak; Ali Oktay Esel ve Halil Arıkan ile birlikte çeşitli şehirlerde düzenlenen yarışmalara, izleyici olarak katılım sağlayarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını, bu yarışmada aldığımıza inanıyoruz. Yarışmadan; 1 altın, 3 gümüş, 7 bronz ve 3 mansiyon ödülü ile Eskişehir'e döndük. Bu yarışmada ödüllerden biri de; genç modelci kardeşimiz Alperen Camursoy’a ait. Hedefimiz; bu camiaya yeni hobici gençleri kazandırarak, projemizi en iyi şekilde devam ettirmektir" ifadelerini kullandı.

Projenin mimarlarından Dernek Onursal Başkanı Onur Başaran da yaptığı açıklamada, "Her projemiz, bizim için çok önemli. Fakat bu projenin üzerine biraz daha fazla çalışıyoruz. Çünkü; bu projenin ana hedefi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır. Bundan dolayı, proje daha fazla özveri ve çalışma gerektirmektedir. 2015 yılından bugüne kadar; 3 adet sergi, 4 adet yarışma katılımı, düzenli olarak atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Yarışmanın hemen ardından; Tüyap Eskişehir Fuar alanında, 2427 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya fuarında, harika bir stantla yerimizi alacağız" şeklinde belirtti.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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