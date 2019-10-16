AK Parti’den Büyükşehir’e tramvay eleştirisi "Seçim bitti çalışmalar durdu"

AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanı, İl Basın Sözcüsü Hasan Burgaz, tramvay çalışmalarının seçimlerden sonra durduğunu ifade ederek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne sert eleştirilerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel seçimler öncesinde başlattığı, tramvay hatlarının uzatılması çalışmalarının seçimler bitince durduğunu belirten Burgaz, “Bilindiği gibi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, 4 yeni tramvay hattı yapılacağını açıklamış ve Gazi Yakup Satar Caddesi, Sivrihisar Caddesi bölümünde, çalışmalar başlatılmıştı. Ancak bu çalışmalar, Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra, bıçak gibi kesildi ve durduruldu. Şehir içi trafiğini arap saçına döndüren ve yapımı aniden durdurulan, tramvay uzatma çalışmaları, hem bu güzergâhı kullananları ve hem de çevre esnafını olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Eskiye göre daha büyük problemler ve trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. İnşaat çalışmaları sebebiyle oluşan çevre kirliliği, toz, duman ve kasislerde ayrıca bir sorun olmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, halkın gözünü boyamak adına, seçim yatırımı olarak başladığı, tramvay uzatma çalışmaları, aylar geçmesine rağmen, öylece bekliyor. Her fırsatta, Eskişehir’in Avrupa Şehri olduğu reklamını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, reklamdan önce hemşehrilerimizin ekonomik zararlarını ve trafikte geçen kayıp zamanlarını giderecek, işler yapmalıdır. Şehrimizin ulaşım sorununa, bir nebze olsun katkı vermesi düşünülen tramvay hatlarının uzatılma çalışmaları, yanlış planlamalar sebebiyle mi yapılmıyor? Bu çalışmalar sadece seçim için mi yapılmıştı? Neden halâ bitmiyor?” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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