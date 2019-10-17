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Sarar çiftini darp edip soyanlar hakkında iddianame hazırlandı Sarar soygununda 4 sanığa 47 yıla ...

İHA

Eskişehirli iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Soygunu gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık 47'şer yıl hapis istemi ile yargılanacak.

Sarar çiftini darp edip soyanlar hakkında iddianame hazırlandı Sarar soygununda 4 sanığa 47 yıla kadar hapis istemi Soygunun ardından Türkiye'den motosiklet ile kaçmışlar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov suçlamaları reddetti

Eskişehirli iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Soygunu gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık 47’şer yıl hapis istemi ile yargılanacak.
18 Mayıs gecesi Sümer Mahallesi'nde Sarar çiftinin yaşadığı eve giren maskeli ve silahlı kişiler, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftinin el ve ayaklarını bağladı. Kendilerinden yüksek miktarda para istenen çift, rakamın kendilerinde olmadığı cevabı üzerine soyguncular tarafından önce darp edildi. Kasanın anahtarını soran soyguncular, aldıkları yanıt üzerine tekrar çifti darp etti. Kasanın anahtarını alan zanlılar, içinde bulunan yüklü miktarda ziynet eşyası ve dövizleri alarak evden kaçtı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarar çiftinin rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Yalova'da gözaltına alınan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay boyunca Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştıkları ve bir tartışma sonucu işi bıraktıkları tespit edildi.
Olayla ilgili yapılan şikayet sonrasında savcılık tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 günde 128 telefon görüşmesi yapılmış
Hazırlanan iddianamedeki bilgilere göre, soyguncuların olay tarihinden 1 ay önce İstanbul'dan kiraladıkları araçla Eskişehir'e geldikleri ve Sarar çiftinin konutunun çevresinde keşif yaptıkları, kiralık aracın GPS kayıtlarından ortaya çıktı. Şüpheli Alexandr Arikov ile sevgilisi Iulia Dragusan'un 919 Mayıs arasında 10 günde toplam 128 kez telefonla görüştükleri öğrenilirken, olay günü ise 11 kez telefonda konuştukları olduğu belirtildi.

Türkiye’den motosiklet ile ayrılmışlar
İddianamede, olaydan bir gün önce şüpheli Vasyl Nachev’in idaresindeki motosiklet ile arkasından gelen, içinde başka bir motosiklet bulunan bir minibüs ile Türkiye’ye geldikleri öğrenildi. Soygunun ardından yine aynı şekilde minibüsün içinde bulunan motosiklet alınarak arkalı önlü bir şekilde Türkiye’den ayrıldıkları da tespit edildi.

Tutuklu Lulia ve sevgilisi suçlamaları reddetti
Şüpheli şahıslar Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov ifadelerinde haklarında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca Dragusan, sevgilisi Aricov'tan 11 yaşında evlilik dışı bir kızı olduğunu da ifade ederek, "İki yıl kadar önce Sarar çiftinin evinde temizlik işlerine bakıyordum, Alexandr Aricov ise bahçe işlerine bakıyordu. Aricov beni darp ettiği için, 2 ay sonra işi bıraktım, o da işten atıldı. Eskişehir'i terk ederek, bir daha şehre gelmedim. İstanbul'da bir firmada satış elemanı olarak çalışıyorken, sosyal medyadan Yalova'nın Çınarcık ilçesine 3 gün 4 gecelik bir tatil kazandım. Polisler beni burada yakaladı. Diğer şüphelileri tanımıyorum. Ziynet eşyaları kutusundaki parmak izim çıkmış, çalıştığım dönem evi düzenlerken dokunmuş olabilirim" dedi.

47’şer yıl hapis ile yargılanacaklar
İddianamede, tutuklu sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari olarak aranan Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Vasyl Nachev (41) ve Ilia Saraci (27) hakkında 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme' suçlarından 47 yıla kadar hapis cezası istendi. Firari 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Dragusan ve Aricov ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

ESKİŞEHİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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