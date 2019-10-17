Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek

Sebahattin Tetik, Eskişehirsporlu futbolcular için verdiği yemek sözünü yerine getirdi.
Eskişehirspor Başkanlığı için adı geçen, ancak liste yarışlarının yaşanmaması için aday olmadığını duyuran Sebahattin Tetik; yeğenleri Ali Saban ve Hakan Okyay ile Eskişehirsporlu futbolcuları, Eskişehir’de bir mekân da akşam yemeğinde ağırladı. Akşam yemeğine, Eskişehirsporlu futbolcular katıldı.
Kongrede; Eskişehirspor’a destek vereceği sözünü hatırlatan Tetik, “Eskişehirsporlu futbolcularına yemek sözü vermiştim ve sözümü yerine getirdim. İlerleyen günlerde de, Eskişehirsporlu futbolculara desteklerim devam edecektir’’ dedi.
ESKİŞEHİR
17 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:40
- GÜNEŞ 07:03
- ÖĞLE 12:48
- İKİNDİ 15:53
- AKŞAM 18:24
- YATSI 19:42