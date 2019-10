11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı amfi tiyatro alanında İl Çocuk Hakları Komitesinin organize ettiği bir program düzenlendi.

Program açılışında konuşma yapan Eskişehir Çocuk Hakları Komisyonu İl Temsilcisi Zeynep Gülebağlan, Dünya çocukları ve 11 Ekim Dünya kız Çocukları Günü'nün yaşadığımız sürece toplumdaki her bireyin değer vermesi gereken temellerden biri olduğunu anlattı. Gülebağlan, "Çocuklar dünyanın en güzel ve en değerli varlıklarıdır. Çocuklar bir ülkenin temeli ve geleceğidir. Her çocuk haklarını bilmeli ve haklarını öğrenerek yaşamalıdır. Hiçbir çocuğun hakları ihlal edilemez. Ayrıca 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde, her genç kadının kendi toplumunda güçlü ve etkin bir yaşam sahibi olmasını temenni ediyoruz” dedi.

İl Temsilcisinin konuşmasından sonra söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer ise, “Kız çocukları geleceğimizin anneleri, iş kadınları, bilim insanları, sanatçıları, siyasetçileridir. Onları hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yetiştirmeye, güvenli yarınları onlarla inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Vali Yardıcısı Alper Balcı da konuşmasında, çocukların her zaman yanında olduklarını hayatın her alanında destekçileri olduklarını söyledi.

Program, Çocuk Evlerinde kalan çocukların şiir ve ney dinletisi ile yine Çocuk Evleri Halk Oyunu Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

