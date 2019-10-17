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Anadolu Üniversitesi ve MEB arasında “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı Protokolle ...

İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü arasında düzenlenen, "Eğitimde İş Birliği" protokolü, MEB Başöğretmen Salonunda imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ve MEB arasında “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı Protokolle öğretmenlerin; akademik, mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü arasında düzenlenen, “Eğitimde İş Birliği” protokolü, MEB Başöğretmen Salonunda imzalandı.
Protokolü, Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Milli Eğitim Bakanlığı adına Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı imzaladı. Protokol imza törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran yanı sıra, Bakanlıktan ve Anadolu Üniversitesinden yönetici ve bürokratlar da katıldı.
İmzalanan protokol ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin; akademik, mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, etkinlik temelli ve uygulamaya dayalı hazırlanan mesleki gelişim sertifika programları, Anadolu Üniversitesi ile birlikte yürütülecek. Yüz yüze ve uzaktan mesleki gelişim programlarının hazırlanmasını öngören “Eğitimde İş Birliği” protokolü ile öğretmenlerin; araştırma yöntemleri, proje hazırlama ve yürütmeye yönelik becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.
Bu protokol vasıtasıyla, Anadolu Üniversitesi tarafından öğretmenlerin araştırma, uygulama ve proje çalışmalarına akademik ve uygulamalı eğitim desteği verilecek. Ön lisans diplomasına sahip öğretmenlere yönelik lisans tamamlama programları hazırlanacak. Yurt dışında Türkçe öğretmenliği sertifika programı içeriklerinin hazırlanması ve yayılımına katkı sağlanacak, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde; öğretim üyesi, materyal ve teknoloji desteği verilecek. Öğretmenler; güzel sanatlar, spor ve sahne sanatları gibi birçok farklı alanda eğitim görme imkânı bulacak. Eğitim faaliyetleri, paneller, sempozyumlar, konferanslar, etkileşimli sergiler ve etkinlikler aracılığıyla Anadolu Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerle buluşturulacak.
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Toplum için faydalı olduğuna inanıyorum”
Anadolu Üniversitesi olarak tüm imkânlarla iş birliğini destekleyeceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim sistemi çerçevesinde her türlü desteği sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğinin öğretmen eğitimlerine katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, toplum için de faydalı bir iş olduğuna inandığını söyledi.

ESKİŞEHİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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