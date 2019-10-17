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Turizmde 2023 yılı gelir hedefi 65 milyar dolar Eskişehir’de 20’inci Ulusal Turizm Kongresi açılışı ...

İHA

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin ev sahipliğinde 20'inci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4'üncü Uluslararası Turizm Kongresi (ITC2019) başladı. Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, "2023 yılında ülkemizin 75 milyondan fazla ziyaret edilmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Turizmde 2023 yılı gelir hedefi 65 milyar dolar Eskişehir’de 20’inci Ulusal Turizm Kongresi açılışı yapıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan: “Ülkemizin 75 milyondan fazla ziyaret edilmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz” “Turizmin tanıtımı ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Turizm medeniyetleri buluşturan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor” Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü: “Gelen misafirler Eskişehir’in tanıtımı için bir ay, iki ay ücretsiz otobüslerle taşınabilir”

Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin ev sahipliğinde 20’inci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi (ITC2019) başladı. Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, “2023 yılında ülkemizin 75 milyondan fazla ziyaret edilmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu, 2019 yılında geleneksel ulusal kongre ile eş zamanlı olarak Uluslararası Turizm Kongresi Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Son dönemde, şehir turizminde önemli bir gelişim gösteren Eskişehir’de yapılan 20’inci Ulusal Turizm Kongresi ve 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi için kongre ana teması olarak "Şehir Turizmi" seçildi.

“Ülkemizin 75 milyondan fazla ziyaret edilmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz”
Kongre açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, Türkiye’nin turist beklentilerini karşılayan bir dünya markası olduğuna değinerek, “Türkiye turizminin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 turizm stratejimiz ile Türkiye turizminde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeli geçiriyoruz. Türkiye, günümüz turist beklentilerini karşılatabilecek olağanüstü çeşitlilikte bir seyahat fırsatları sunan bir dünya markasıdır. 2023 turizm stratejisinde, ortaya konulan yeni stratejiyle uygulamaya geçilerek ülkemizin ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizin 75 milyondan fazla ziyaret edilmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu turist başına ortalama harcamayı arttırıp, ortalama geceleme sayısını 9,9’dan 10’a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolar harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turizmin tanıtımı ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir”
Kırcan, turizm tanıtımı ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modelinin de hayata geçtiğini belirterek, “Dünya genelinde turizmde rakibimiz olan ülkelerde, uzun yıllardır faaliyetini sürdüren turizmin tanıtımı ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı ve etkin tanıtımının önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan bakanlık tanıtım bütçesi, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliğiyle 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise yeni kurulan ajansın tanıtım bütçesine katkısı sayesinde bu rakamı 180 milyon dolara çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“Turizm medeniyetleri buluşturan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor”
Daha sonra konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, turizmin medeniyetleri buluşturan bir sektör olduğunu kaydederek, “Turizm aslında bugün, medeniyetleri buluşturan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden ulaşım ve benzeri sektörlere yatırım yapan insanları birleştirmeyi hedefleyen devletler, toplumlar ve oluşumlar şuanda turizm sektörünü geliştirerek medeniyetleri bir araya getirip, insanları etkileşim içerisine sokuyorlar. Tabii güncel gelişmeleri takip etmeden mümkün olmayacak. Bu süreçte de dijitalleşen bir dünya var. Dijitalleşen dünyada söz konusu turizmin kazandığı yeniliği ve yeni tanımlanmayla birlikte dijitalleşmeden de geri durmak veya güncel olaylardan geri durmak, turizm sektörünü öldürmek demek. Bu nedenle turizm sektörünün aynı zamanda bu dijital sürece dâhil etmek ve dijital süreçle birlikte gelenek yıllara aktaracak şekilde bunu düzenlemek gerekiyor. Ve bu tür kongrelerle bunun sağlanacağına inancımız tamdır” diye belirtti.
Ardından konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ise, özellikle yurtiçinden insanların günübirlik şehre geldiğini söyleyerek, “Eskişehir’e özellikle yurtiçinden büyük bir rağbet var. Gençler, genellikle günlük geliyorlar. Akşam veya sabaha karşı yola çıkıyorlar. Belli bir saatte kahvaltı yapıp, Adalar, Porsuk Çayı, parklar, müzeleri gezip olabildiğince hızlı bir şekilde buraları gezip akşam saatlerinde dönmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Gelen misafirler Eskişehir’in tanıtımı için bir ay, iki ay ücretsiz otobüslerle taşınabilir”
Ayrıca Tütüncü, günü birlik gezilerden çok şehrin tamamının gezilip, tanınması için herkesin el ele olması gerektiğini de hatırlatarak, “Otel birliğimiz var bu konuda gayret ediyorlar. Mahalli idarelerin bu konuda hepsinin el ele vermesi gerektiği kanaatindeyim. Vilayet olarak biz önderlik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bir araya gelinirse, bu gelen misafirler, konuklar için gerekirse bir ay, iki ay ne ise, ücretsiz otobüslerle taşınabilir. Alt tarafı bir akaryakıta mal olur. Daha sonra bu yapılan çalışmaların Nasrettin Hoca’nın göle maya çalması gibi halka halka yayılacağını ve şehrimizin bütün bölgelerine dağılacağını, kentimizin daha iyi tanıtılacağını ve daha büyük gelirler elde edeceğini düşünüyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimi gerçekleşti.
Öte yandan 20’inci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi (ITC2019), 19 Ekim’e kadar devam edecek.

ESKİŞEHİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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