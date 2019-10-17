Af yasası son durum ne oldu?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, ''Kadınlar Üretecek Seyitgazi Büyüyecek'' projesi kapsamındaki üçüncü toplantı Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı uzmanları tarafından kadınlara mikro kredi imkânları hakkında bilgiler verildi, daha önce mikro kredi alarak istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan kadınlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Toplantı sonunda Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Sarıcailyas mahallesinde bal yetiştiriciliği yapan kadın girişimci Aysun Kaya’ya plaket takdim etti. Kaymakam Demirbilek; ''Kadın girişimcilerimiz her alanda desteklemek zorundayız. Girişimleriyle örnek projelere imza atıyorlar. Çoğunlukla turizm alanındaki yatırımlarıyla ileride daha güzel işler yapacaklarına inancımız tam'' diye belirtti.

ESKİŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.