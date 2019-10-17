Kırka’daki ülkücü gençlerden asker abilerine selam

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesindeki Ülkü Ocağı üyesi gençler, Mehmetçiğe asker selamı ile sevgilerini, desteklerini gösterdiler.

Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerlere selam gönderen Kırkalı ülkücü gençler, hep bir ağızdan ’’Biz de askeriz, askerimizin yanındayız’’ diye haykırdılar. Kırka Ülkü Ocağı Başkanı Osman Korkmaz; ’’Ocağımızdaki eğitim faaliyetlerimizden sonra Suriye’de vatanımızın bekası için mücadele eden kahraman askerimize, genç kardeşlerimizle beraber asker selamıyla onları hatırladık ve dua ettik, gençliğimizle beraber her zaman hazır asker olarak her koşulda desteğe hazırız’’ diye belirtti.

ESKİŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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