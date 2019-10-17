Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

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Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli üsteğmen iken ihraç olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan F.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, F.K.'nın adresinin tespit edilmesi üzerine takibe başladı. Ekipler, gece saat 01.30 sıralarında Ertaş Bulvarı üzerinde yapılan takip sonucu F.K.'yı yakaladı.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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