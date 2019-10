Anadolu Üniversitesi yeni döneme ‘merhaba’ dedi Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı; "Ülkemiz, çok kadim bir medeniyetin mirası üzerinde devam eden bir medeniyettir" Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; "URAYSİM'in rayları 2020'de döşeniyor"

Anadolu Üniversitesinin 20192020 akademik yıl açılışı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı’nın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi 20192020 eğitim öğretim yılı açılış töreni, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filmi izlendi. Törene, Yunus Arıncı’nın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, rektör yardımcıları, Anadolu Üniversitesi senato ve yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları ve öğretim elemanları katılım gösterdi.

"URAYSİM'in rayları 2020'de döşeniyor"

Açılışta konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak ilk hedeflerinin öğrencileri topluma faydalı olacak bir şekilde eğitmek olduğunu dile getirdi. Çomaklı, “Üniversite olarak ilk hedefimiz öğrencilerimiz eğitmek. Ailelerin bize teslim ettiği çocukları buradan entelektüel bilgi birikimiyle onları okutup, eğitip topluma faydalı olacak şekilde buradan göndermek bizim birinci hedefimiz. Bunun için de barınması, yemeği, derslikler bizim için oldukça kritik bir konuyu ifade ediyor. Anadolu Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu rafa kalkmış URAYSİM Projesini canlandırdık. Bunu tekrar kalkınma planına dahil ederek gelecek yatırım döneminde Eskişehir ve Türkiye’ye katkı sağlamak üzere planlamasını yaptık. Allah nasip ederse 2020’de raylarını döşüyor olacağız” dedi.

"Yaz okulundan 200 bin kişi faydalandı"

Açıköğretim Sisteminden de söz eden Çomaklı, “36 senedir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde birikmiş olan, mezun olmak isteyip de bir türlü topluca derslerini bir kalemde götüremedikleri için 200 bin kişiyi bu dertten kurtardık. Açıköğretim Fakültesi ve Bilgisayar Araştırma Merkezimizin titiz çalışmasıyla oldu. Yönetmeliği çıkararak Açıköğretim Fakültesi’nde yaz okulu uygulamasını yaptık. Türkiye’de ilk defa olan bir şey. Yaklaşık 200 bin kişi bu imkandan faydalandı” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri devletine ve milletine bağlı bir şekilde ailelerine göndermenin asıl amaçları olduğunu kaydeden Şafak Ertan Çomaklı, gelecek neslin şimdiki öğrencilerin elinde olduğunu belirtti.

Yunus Arıncı da Açıköğretim Sistemi öğrencisi

Konuşmaların ardından Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı tarafından "Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye" konusunda ilk ders verildi. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Arıncı, kendisinin de bu üniversitenin bir öğrencisi olduğunu kaydetti. Arıncı, “Ülkemiz çok kadim bir medeniyetin mirası üzerinde devam eden bir medeniyettir. Ülkemiz eğitim alanına her zaman önem vermiş ve her zaman bu alanda gerekli hassasiyeti göstermiş bir ülke. Bu anlamda her geçen yıl kendini geliştiren Anadolu Üniversitesi’nin dinamik yapısı, sahip olduğu enerji ve büyüyen hedefleriyle 20192020 eğitimöğretim döneminde önemli başarılara imza atacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

