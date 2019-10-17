Belarus metrosuna Eskişehir imzası Eskişehir-Belarus kapıları aralandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehirli sanayiciler, Belarus Cumhuriyeti’nde (Beyaz Rusya) bir dizi temasta bulundu.

Belarus'un başkenti Minks ve sanayi şehri Grodno’ya giden Eskişehir heyeti, buralarda çeşitli işbirliği protokolleri imzalarken firmalar arası ikili iş görüşmeler de sağladı. Geçekleştirilen ziyaretler hakkında bilgi veren ve amaçları hakkında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimiz sanayisinin gelişmesi noktasında daha çok istihdam, iş ve aş oluşturması için önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizdeki üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın Rusya ile eski Rusya Cumhuriyetlerine yapacakları ihracatın gümrüksüz ve hızlı bir şekilde gönderiminin sağlanması adına temaslarımız oldu. Belarus’da bulunan serbest bölgede yine tüm Rusya coğrafyası için üretim imkânlarının araştırılması ve sanayicilerimize bilgi vermek için üretim imkânları, teşvikler, destekler, lojistik, vergilendirme, muhasebe gibi ticari konularda incelemelerde bulunduk. B2B görüşmeleri gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



"Belarus metrosunda şehrimizin imzası olacak"

Yoğun geçen program içerisinde ESO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğini arttıracak protokollerin imzalandığının bilgisini veren ESO Başkanı Kesikbaş, “Odalarımız arasında önemli işler yapacağımız bir protokol imzaladık. Ayrıca Eskişehirli firmamız Albayrak Makina, Minks Belediyesinin yaptığı Metro’da ciddi işler yapacak. Bunun için düzenlenen imza törenine katıldık. Bu şehrimiz sanayicilerinin her yerde iş yapma kabiliyeti olduğunu gösteren önemli bir adımdır. Belarus metrosunda şehrimizin imzası olacak” diye belirtti.



Hedef ülkelere ziyaretler devam edecek

Belarus’a gerçekleştirdikleri ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ve yeni iş birliklerine kapı araladığına dikkat çeken Kesikbaş, ESO olarak her ay şehrin ileri gelenleri ve sanayicileriyle yurtdışı hedef ülkelere seyahatlere devam edeceklerinin bilgisini verdi. Kesikbaş, “Yakın zamanda sektörel kümelerimiz ve üyelerimizi de bu tip seyahatlere davet edeceğiz. Bu sayede şehrimizin sanayi ve ticari işbirliklerini dünya genelinde arttırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca Başkanımız Yılmaz Büyükerşen Belarus’a yaptığımız ziyaretlerde bizleri yalnız bırakmadı ve temaslarımızda yanımızda oldu. Bu yüzden katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

ESKİŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.