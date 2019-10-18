Vali Çakacak’ın kayınvalidesi için Mevlid-İ Şerif okutuldu

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın kayınvalidesi Kadriye Bayraktar için Mevlidi Şerif okutuldu.

Geçen günlerde yaşamını yitiren Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak’ın 88 yaşındaki annesi merhume Kadriye Bayraktar için Sakarya’daki evinin önünde Mevlidi Şerif okutuldu. Yatsı namazına müteakip, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bayraktar ailesinin evinin önünde gerçekleştirilen mevlit programında; Kur’anı Kerim okunurken yakınları ve sevenleri tarafından bağışlanan hatimlerin duası yapıldı.

Sakarya halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen mevlit programından sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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