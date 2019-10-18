DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede DDK Başkanı Arıncı, Rektör Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Akademik Açılış Töreninde yer almak için Anadolu Üniversitesinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal’da yer aldı.

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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