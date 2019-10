Dünya Gıda Günü’nü öğrencilerle birlikte kutlandı

Her yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 16 Ekim Dünya Gıda Günü, bu yıl Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile kutlandı.

Dünya Gıda Günü kutlaması sebebiyle Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. Sever, “Her yıl FAO’nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün amacı dünyada yaşayan ve küresel boyut kazanan açlığa karşı insanlığın ilgisini uyandırmak, duyarlı olmasını sağlamak, gıda kayıp ve israflarını azaltmak, gıda güvenliğini sağlamak ve bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların üretiminin arttırılmasına dikkat çekmektir. Bu yıl ki temamız ‘sağlıklı beslenme’ ve ‘sıfır açlığa ulaşmak’tır. Dünyadaki her insana yeterli ve sağlıklı gıda tam anlamıyla ulaştırılamamıştır. Açlık ise giderek insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmeye devam etmektedir. Bunun için gıda israfının önlenmesi, çöpe giden gıdanın açlık sınırında yaşayan insanları doyurabilecek miktarda olduğunu unutmamamız gerekmektedir” diye belirtti.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Seyfettin Ceylan ve Abdülkerim Çömçe, İl Koordinatörü İlker İyilik, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aycan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kaya, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Aysel Gülbandılar, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, Müdür Yardımcıları Sacit Bulut ve Gülay Çelik ile öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Konuşmanın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay tarafından ‘Sağlıklı Beslenme ile Açlığa Son’ konulu bir sunum gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara yapılan ikram ile etkinlik sona erdi.

