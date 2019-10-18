DSİ Genel Müdürü Aydın’dan Eskişehir Gökpınar Barajında inceleme Barajının tamamlanması ile 80 bin dekar arazide sulu tarım yapılacak, ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 185 bin 600 TL katkı sağlanacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan Gökpınar Barajına giderek incelemelerde bulundu.

Genel Müdürü Aydın'a inceleme ziyaretinde; Genel Müdür Yardımcıları Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Murat Gül ve beraberlerindeki teknik heyet eşlik etti. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bugün ekibimiz ile birlikte Gökpınar barajı inşaatımızda incelemede bulundu. Baraj Bugün ekibimiz ile birlikte Gökpınar barajı inşaatımızda incelemede bulunduk. Baraj inşaatımızda Kapama seddesi 800 bin metreküp, kademeli su alma yapısı, dipsavak kondivi yapıları, iletim hattı ve vana odaları, gövde sıyırma ve cutoff kazıları tamamlanmıştır. Enjeksiyon işleri büyük oranda tamamlanmış, gövde kaya ve kil dolgusu imalatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme yüzde 68 seviyesindedir. Gökpınar barajının tamamlanması ile Barajda depolanacak su ile 80 bin dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak olup, ayrıca Ankara’nın Polatlı ilçesine yılda toplam 24,73 hm/yıl içme ve kullananım suyu verilecektir” açıklamalarında bulundu.

Genel Müdür Aydın, son olarak Gökpınar barajının tamamlanması ile 80 bin dekar arazide sulu tarım yapılacağının altını çizerek bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 185 bin 600 TL katkı sağlanması hedeflendiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.