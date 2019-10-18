eTwinning kalite etiketi ödül töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından başarılı eTwinning projeleri kalite etiketi ile ödüllendirilen öğretmen ve okullara ödülleri verildi.

Düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Sarıkaya kent genelinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ardından konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Siz meslektaşlarımın yürüttüğü projeler sayesinde okullarımız, hem ülkemizde hem de Avrupa boyutunda daha tanınır ve aktif hale gelmiştir. Eskişehir'de eTwinning projeleri kapsamında öğretmenlere verilen kalite etiketleri ve okullarımıza verilen ‘eTwinning okulu’ etiketleri gün geçtikçe artmaktadır. Eskişehir'den eTwinning siteminde kayıtlı 452 okul, 2 bin 500 öğretmen ve bin 401 adet proje bulunmaktadır. Bu sayıların gün geçtikçe artmasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda kalite etiketi alan tüm projelerdeki yöneticilerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi. Ayrıca Barış Pınarı Harekâtına da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, törendeki tüm katılımcılarla birlikte görevli Mehmetçik'e selam gönderdi.

Eskişehir'de Kardeşler Ortaokulu, Vali Sami Sönmez İlkokulu, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Mehmet Gedik Ortaokulu, Milli Zafer İlkokulu, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi olmak üzere 9 okulumuz uluslararası anlamda prestij sağlayan “eTwinning School” unvanı kazandı. 20182019 yılında 5 olan eTwinning okul sayısı, 20192020 yılında 9 okulun daha katılımıyla 14 okula çıktı. Eskişehir'de 2017 2018 eğitimöğretim yılında 36 ulusal, 25 Avrupa olmak üzere toplamda 61 adet Kalite Etiketi ve levhası kazanıldı.

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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