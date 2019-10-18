Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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ESKİŞEHİR'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 2'si açık cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında `uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak´ suçundan soruşturma başlatılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen B.A. ve H.Ö.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 0.73 gram esrar, 0.42 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

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