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Muhteşem çocuklara bir ödül daha

İHA

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 6'ncsısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile Sosyal Etki kategorisinde ödüle layık görüldü.

Muhteşem çocuklara bir ödül daha

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 6’ncsısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile Sosyal Etki kategorisinde ödüle layık görüldü.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın ‘Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje’ dediği Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, ödül kazanmaya devam ediyor. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri, 6’ncı kez sahiplerini buldu. Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2019’da ödüle layık görüldü. 15 kategoride 37 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüller, İstanbul’da düzenlenen tören ile sahiplerine takdim edilirken; ödülü orkestra adına öğrenciler Can Batu Bayçu, Fatmanur Dülger, Aslı Naz Sırma, Ali Yiğit Uça, ve Sudenur Tatlıgün, orkestra eğitmeni Simay Pala, orkestra şefi Ramazan Albayrak, ve Tepebaşı Belediyesi Müzik Koordinatörü Kaan Kıran aldı. Törende, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na Sosyal Etki kategorisindeki ödülünü Dr. Yılmaz Argüden takdim etti.

“Bu ödül bizi çok gururlandırdı”
Kazandıkları ödülden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden orkestra öğrencilerinden Ali Yiğit Uça, “4 senedir bu orkestrada vurmalı çalgılarda çalıyorum. Bu orkestranın parçası olmaktan büyük bir zevk alıyorum. Bize bu imkanı veren bizim Ahmet amcamız; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, bizi bir arada tutan sevgili şefimiz Ramazan Hoca’ya ve Kaan Hoca’ya, ayrıca bizi çalıştıran tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu ödül bizi çok gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

“350 kişi kutlayacağız”
Öğrencilerden Can Batu Bayçu ise, “350 kişi bir arada bir şeyler üretmek çok kolay olmuyor ama sahneye çıktığımızda ailelerimizin ve dinleyicilerin alkışları bizi çok motive ediyor. Bu güzel oluşumun parçası olmaktan çok mutluyum. Sevgili Ahmet amcaya orkestrayı kurma hayalini gerçekleştirdiği için, Ramazan ve Kaan Hoca ile diğer hocalarımıza bizi sıkılmadan çalıştırıp yeni şeyler öğrettikleri için teşekkür ediyoruz. İlk çalışmamızda bu ödülü 400 kişi kutlayacağız” diye konuştu.

“Daha çok işler başaracağız”
Bir diğer öğrenci Sudenur Tatlıgün yaklaşık 4 senedir orkestrada trompet çaldığını ifade ederek, "Orkestrada çalmak, bu kocaman ailenin parçası olmak beni mutlu çok ediyor. Bu ödülü almak için günübirlik İstanbul’a geldik ve yoruluruz sandık ama sahneye ödülü almaya çıkınca bütün yorgunluğumuzu unuttuk. Sahneden indiğimizde bizi gören herkes mutluluğumuzu paylaştı, yüzümüzdeki gülümsemeyi gören herkes bizi tebrik etti. Biz daha çok işler başaracağız. Küçük yürekler büyük işler” ifadelerini kullandı.

“Nice başarılara imza atacağız”
Orkestranın vurmalı çalgılar grubunda yer alan Aslı Naz Sırma, “Böyle güzel başarılara imza atan bir orkestranın üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bizi böyle güzel yerlere getiren orkestradaki hocalarıma, zamanla kardeş gibi olduğumuz arkadaşlarıma ve bu orkestranın kurucularına gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu ödülü tüm orkestra adına aldık ve ödülü bize layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepimiz çok emek verdik”
Fatmanur Dülger isimli öğrenci ise, “Bugün aldığımız ödül bizim için çok anlamlıydı ve senfonide çalan tüm arkadaşlarımız adına aldık. Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Mikrofonu elime verdiklerinde planladığım konuşmadan eser kalmamış, yerini heyecan ve mutluluk almıştı. Buralara gelebilmek için hepimiz çok emek verdik. Gerek hocalarımız gerekse biz, daha çok iş başaracağız. Sesimizi daha çok duyuracağız ve sesi olmayan birçok çocuğun sesi olacağız” diye belirtti.
Sürdürülebilir İş Ödülleri 2019’da Sosyal Etki ile birlikte değerlendirmeye alınan 15 kategori ise Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Karbon Yönetimi, Sürdürülebilir İnovasyon, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, İşbirliği, Sürdürülebilirlik İletişimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Yılın Sosyal Girişimi ve Yılın Startup’ı oldu.Büyük ölçekli işletmeler, KOBİ’ler, startup ve sosyal girişimler ile belediyelerin başvuru yapabildiği yarışma ile sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı sürdürülebilir iş modelleri ödüllendiriliyor.

ESKİŞEHİR

18 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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