Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonuna 4 tutuklama

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ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 tabanca, 10 tabanca mermisi ve 83 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ticari yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 tabanca, 15 tabanca şarjörü, 10 tabanca mermisi, değişik kalibre ve markalarda 83 av tüfeği fişeği, 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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