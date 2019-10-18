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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir’de 22 Acil Toplanma Alanı Emirler ve Koyunlar mahallelerinde 1 milyon 692 bin 438 ...

İHA

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belirlenen 222 Acil Toplanma Alanları ve 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik Geçici Barınma Alanları ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belirlenen 222 Acil Toplanma Alanları ve 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik Geçici Barınma Alanları ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada, Acil Toplanma Alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında, geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar olduğu belirtildi. Toplanma alanlarına ait mekânsal verilerin belediyeler ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen mevcut/planlanan park ve yeşil alan bilgilerinden yararlanılarak alan büyüklükleri, çevresindeki bina yükseklikleri, eğim, ulaşım güzergâhlarına olan uzaklıklar gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulduğu anlatıldı. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde 222 adet toplanma alanı belirlenmiş olup, ilgili belediyelerce toplanma alanı tabelalarının yerleştirilme işlemleri ivedilikle devam etmektedir. Söz konusu alanlara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü' nün resmi web sitesinden ve EDevlet üzerinden ulaşmak mümkündür. Konuyla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve güncellemeler devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, ilçelerde oluşturulan toplanma alanlarının sayıları ile şöyle belirtildi:

İLÇE ADI TOPLANMA ALANI SAYISI
Odunpazarı 74
Tepebaşı 89
Alpu 4
Beylikova 5
Çifteler 13
Günyüzü 2
Han 3
İnönü 3
Mahmudiye 6
Mihalgazi 2
Mihalıççık 6
Sarıcakaya 5
Seyitgazi 2
Sivrihisar 8
TOPLAM 222

1 milyon 692 bin 438 metrekarelik alan Geçici Barınma Alanı

Afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkentkonteynerkent kurulacak alanlarla ilgili olarak da, “İlimizde yaşanacak herhangi bir afet sonrasında Tepebaşı ilçesi Emirler ve Koyunlar mahallelerinde 2 ayrı yerde toplam 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik alan Geçici Barınma Alanı olarak belirlenmiştir. Çadırkent ve konteynerkent kurulmaya elverişli bölgeler olan geçici barınma alanları toplanma alanlarından farklı kriterlere sahiptir. Her barınma alanı toplanma alanı olabilir ama her toplanma alanı barınma alanı olamaz” diye belirtildi.

ESKİŞEHİR

18 Ekim 2019 Cuma

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