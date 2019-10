5 kişilik aile mum ışığında yaşıyor Tedbir amacıyla kesilen elektrik bir haftadır verilemedi İbrahim Şıksoy; "Dağ başında yaşayan insanlar gibi mum ışığına muhtaç yaşıyoruz"

Eskişehir’de, oturdukları evin yanında bulunan diğer evleri yıkılan bir ailenin her iki yapıdaki elektriği yetkililerce tedbir amacıyla kesildi. Kısa süre içerisinde açılacağı söylenen elektrik bir haftadır açılmayınca 5 kişilik aile mum ışığında yaşıyor.

Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi Şamlılar Sokakta yaşandı. İbrahim Şıksoy’a ait iki katlı müstakil ev, 12 Eylül Cumartesi günü bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olay yerine gelen ekipler, sokak üzerindeki yıkıntıları temizledi. Çeşitli birimlerden yetkililer de gelerek burada incelemelerde bulundu. Daha sonra ev sahibinin iddiasına göre ilgili elektrik firmasından gelen kişiler, yıkılan kerpiç evin ve Şıksoy’un şu anda oturduğu müstakil evin elektriğini tedbir amacıyla kestiler. Kısa süre içerisinde elektriğin açılacağını söyleyen elektrik firması yetkilileri, bir hafta geçmesine rağmen mağdur vatandaşın oturduğu evin elektriğini açmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Şıksoy, günlerdir elektriksiz yaşadıklarını söyledi.

"Yıkılan evimin elektriğini keserken şu anda oturduğum evin elektriği de kesildi"

Olay günü her türlü tutanağın tutulduğunu belirten Şıksoy, "Yıkılan evin sahibiyim ve arkasında bulunan 2 katlı müstakil evde oturmaktayım. Elektrik işletmesinden, sular idaresinden, belediyeden, tapu kadastrodan yetkililer geldi. Her türlü tutanağı aldılar. Elektrik işletmesinden gelen memur yıkılan evimin elektriğini keserken şu anda oturduğum evin elektriğini de kesmiştir. Burayı neden kestiğiniz diye sordum. Bana pazartesi günü yeniden açacaklarını, tedbir amaçlı kestiklerini söylediler. Tamam diyerek normal karşıladım. Fakat pazartesi gelen olmadı, salı gelen olmadı hala gelen yok" diye konuştu.

"Ağabeyim ve kardeşim çatırtı sesini duyunca hemen dışarıya çıkmışlar"

Yıkılan eviyle ilgili konuşan Şıksoy, "Ev kendiliğinden göçmüş. Artık alttan su mu aldı, ne oldu? Taşıyıcı kolonlar ıslanmış, kerpiçler çamurlaşmış. Sağ taraf komple göçünce bina kerpiç olduğundan keresteler birbirinin çekmiş. Taşıyıcı kolonlar çekince binanın yarısı gitti. Alt katta kiracı vardı. Allahtan bir ay önce boşalttı. Üst katta ağabeyim ve kardeşim oturuyordu. Onlar çatırtı sesini duyunca hemen dışarıya çıkmışlar. Onlar çıktıktan 5 dakika sonra ev göçtü" ifadelerine yer verdi.

"Mumla yaşıyoruz, dağ başında yaşayan insanlar gibi yaşıyoruz"

Bir haftadır elektrikleri olmadığı için çok zorlandıklarını vurgulayan talihsiz vatandaş, evde mumla yaşadıklarını belirtti. İbrahim Şıksoy, "Benim 3 tane okuyan çocuğum var. Onların ders çalışma olasılıkları sıfıra indi. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Benim elektrik işletmesine 5 kuruş borcum yok. 1 haftadır bu elektrik niye bağlanmıyor aklım ermiyor. Bu olay şeffaf ve net gözle görülen bir olay. Elektrik kesilmiş, nereden kesilmiş direkten kesilmiş. Kestiğin gibi bağla. Kablo parası istiyorlarsa beyan etsinler kablo parasını da ödeyeyim. Mumla yaşıyoruz, dağ başındaki evde yaşayan insanlar gibi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

