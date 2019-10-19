Eskişehir’de sis etkili oldu

Eskişehir kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken bir yandan da görsel şölen sundu.

Kent genelinde sabaha karşı oluşan ve öğle saatlerine kadar devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüler trafikte daha dikkatli ilerledi. Sabah uyandığında sisle karşılaşan vatandaşlar, sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 100 metreye kadar düştüğü EskişehirBursa ve EskişehirAnkara otoyolunda araçlar, sis farlarını açarak ilerlemeye çalıştı.

ESKİŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

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