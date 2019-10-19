Uzaklaştırma kararı olan eşinin evine tüfekle geldi, tutuklandı

ESKİŞEHİR´de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Y.N.´nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savuran R.N., polis tarafından yakalandı. R.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi´nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Y.N. adlı kadın, polisi arayarak, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.N.´nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savurmaya başladığını ihbar etti. Kısa sürede adrese gelen polis R.N.´yi elindeki tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerinde 8 fişek de bulunan R.N. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. R.N., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR
19 Ekim 2019 Cumartesi
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