Arzu Tramvayı ekibi festivali değerlendirdi Anadolu Üniversitesinden 'Uluslararası Tiyatro Festivali' Oyuncu Şebnem Bozoklu; “Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum” Oyuncu Zerrin Tekindor; “Buraya tekrar gelmek isteriz” "Salonu görünce aklım durdu"

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivalinin açılış oyunu olan Arzu Tramvayı ekibi, bu sene ilki düzenlenen organizasyonu değerlendirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ilki düzenlenen ‘Uluslararası Tiyatro Festivali’ başladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivalinin galası öncesinde usta oyuncular basın mensuplarıyla bir araya geldi. Festival hakkındaki düşüncelerini aktaran oyuncular, böyle bir organizasyonun içerisinde oldukları için son derece mutlu olduklarını belirtti. Tennessee Williams’ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, oyunculuklarını da Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.



“Umarım böyle güzel sahneler artar”

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, “Burada olmaktan, böyle bir organizasyonda olmaktan çok mutluyuz. İlk geldiğimiz anda sahne bizi büyüledi. Eskişehir’de bu kadar güzel bir sahne olduğunu kendi adıma bilmiyordum. Umarım böyle güzel sahneler artar. Pek çok oyun geliyor, 3 tane yabancı oyun var, Türk oyunları var. Açılışı yapıyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.



“Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum”

Festivallerin herkes gibi kendisini de çok heyecanlandırdığını anlatan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Hem bir oyuncu hem de bir oyuncu olarak özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Bu bir uluslararası festival ayrıca yurt dışından da gelen ekipler olacak. Şahane bir şey, tüm Eskişehirlilere ve Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerine uzun soluklu ve güzel bir festival diliyorum. Burada oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Hem üniversitede oynayacağımız için hem de festivalin açılış oyunu olarak düşünüldüğümüz için kendimizi iyi hissediyoruz, keyfimiz yerinde” ifadelerini kullandı.



“Buraya tekrar gelmek isteriz”

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da festivalle ilgili “Buraya gelmemiz çok hoş oldu. Salonu gördüğümde aklım durdu, inanamadım genişliğine. Yol boyunca sosyal medyadan yer problemiyle ilgili paylaşımlar okuduk. Öğrencilerden çok yazı geldi. O kadar üzüldük ki başka oyunlarımızda var, hepimiz ayarlasak da izleyemeyenler için keşke gelebilsek dedik. Biraz yer problemi olmuş galiba festivalin ilk günü olduğu için. Bizim hiçbir kabahatimiz yok, bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Buraya tekrar gelmek isteriz aynı oyunlar. Çünkü oyunumuz hakikaten çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir’e ilk defa oyun oynamak için geldiğini aktaran İbrahim Selim ise, açılış oyunu olarak sahne almanın çok heyecanlı olduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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