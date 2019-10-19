Eskişehirspor ligin dibine demir attı

TFF 1. Lig’in son sırasında bulunan Eskişehirspor’un kötü gidişatı devam ediyor.

Ligin 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 21 mağlup oldu. Sezona 6 puan ile başlayıp ardından 3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor’a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı. Haftanın açılış maçında kaybeden siyahkırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan EsEs, 5 puan ile son sırada bulunuyor.

ESKİŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

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