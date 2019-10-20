Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından genç kadınlar için düzenlenen Wing Tsun dersleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 55 farklı branşta açılan 72 farklı kurs, bin 740 gencin katılımı ile başladı. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Wing Tsun kursu da genç kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Wing Tsun eğitimlerine, kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına yalnızca kadın katılımcılar kabul edilirken kursa talep de üst noktada gerçekleşti. Tam kontenjan ile gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilen kursa 40 kadın katılımcı kayıt oldu. Güney Çin kökenli spor ile kadınlar, insan vücudunun doğal yapısındaki mükemmelliği kullanmaya dayanan, etkili hareketlerden oluşan, netice merkezli bir sistem olan Wing Tsun ile olası saldırılardan korunurken karşısındaki kişiye zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

Saldırı merkezli bir sanat olmayıp akıl, beden ve ruh disipliniyle estetiği ön plana çıkaran Wing Tsun eğitimlerine katılan genç kadınlar, Tepebaşı Belediyesine sağladığı ücretsiz kurs imkanından dolayı teşekkür ediyor.

ESKİŞEHİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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